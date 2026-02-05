Bursa'da 4 firari hükümlü yakalandı
Bursa'da haklarında çeşitli suçlardan arama bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Bursa'da haklarında çeşitli suçlardan arama bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında 10 ayrı dosyadan toplam 18 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli araçta yakalandı.
Ekipler, H.K'nın yanı sıra araçtaki F.Ç'yi de gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.
Ayrıca, "nitelikli yağma" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan yakalama emri ve 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranması bulunan M.Y.Ö, "başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan 9 yıl 10 Ay 15 gün hapis cezası bulunan E.G. de yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.