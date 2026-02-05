Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da 4 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da haklarında çeşitli suçlardan arama bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:45
        Bursa'da 4 firari hükümlü yakalandı
        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında 10 ayrı dosyadan toplam 18 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli araçta yakalandı.


        Ekipler, H.K'nın yanı sıra araçtaki F.Ç'yi de gözaltına aldı.

        Araçta yapılan aramda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.

        Ayrıca, "nitelikli yağma" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan yakalama emri ve 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranması bulunan M.Y.Ö, "başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan 9 yıl 10 Ay 15 gün hapis cezası bulunan E.G. de yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

