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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş iş garantili personel eğitimlerinin sürdüğü BUSMEK'i ziyaret etti

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizm sektöründe istihdama katkı sağlamak amacıyla BUSMEK bünyesinde düzenlenen iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli eğitimlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:53 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:09
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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş iş garantili personel eğitimlerinin sürdüğü BUSMEK'i ziyaret etti
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizm sektöründe istihdama katkı sağlamak amacıyla BUSMEK bünyesinde düzenlenen iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli eğitimlerini ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 ilçede 25 mekanda 541 farklı branşta yılda yaklaşık 20 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kuruma dönüşen BUSMEK, istihdam garantili kurslarla da bireyleri iş yaşamına kazandırıyor.

        Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği, BUSMEK ve BİKO iş birliğiyle iş garantili ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli kursları Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezi'nde başladı.

        Büyükşehir Belediye Alinur Aktaş da beraberindeki GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç ve yönetim kurulu üyeleriyle Yeni Karaman Kurs Merkezi’nde otelcilik sektörüne adım atmaya hazırlanan kursiyerleri ziyaret etti.

        Standart belediyeciliğin dışında istihdama ve şehir ekonomisine katkı sağlayacak konulara da önemle eğildiklerini ifade eden Aktaş, farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan kalifiye eleman yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

        BİKO aracılığıyla iş arayanlarla iş verenleri buluşturduklarını hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

        "BUSMEK ve BİKO aracılığıyla gençlerimizin yeni iş imkanına kavuşmaları için büyük bir gayret içindeyiz. 17 ilçemizde farklı branşlardaki eğitimlerle iş gücüne ihtiyaç duyan alanlarda katkı sunmaya devam ediyoruz. İstihdam odaklı eğitimlerimizle ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye eleman yetiştirmek için kurslar düzenliyor, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu manada BİKO, GÜMTOB ve BUSMEK işbirliği içinde iş garantili eğitimlerimize başladık. Otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan ön büro personeli, servis personeli, kat hizmetleri personeli alanlarındaki iş garantili eğitimlerimiz hafta içi 09.00-16.00 saat arasında BUSMEK Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezi'nde veriliyor. Eğitimlerin uygulama kısmı ise anlaşmalı otellerde gerçekleştirilecek. Ekonomiye, istihdama, esnafa dokunan hizmetleri öncelemek bizim ana görevlerimizden bir tanesi. İş birliği içinde şehrimize yeni meslek sahibi, sertifikalı, altyapı geliştirebilecek personel kazandırma noktasında hazırız."

        Pandemi sonrası turizm sektöründe ciddi istihdam probleminin olduğunu vurgulayan GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç ise Aktaş’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Yapılan kursun sektör için büyük önem taşıdığını belirten Artıç, "BUSMEK ve BİKO ile beraber bir program organize ettik. Ön büro, servis ve kat hizmetleri departmanında sınıflar açtık. Sektörümüz için son derece önemli bir çalışmaydı bu. Sektörümüz için gerçekten can suyu denilebilecek nitelikte önemli bir proje." ifadelerini kullandı.

        Program sonunda eğitim sınıflarını gezen Aktaş, önlük giyerek mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Kursiyerlerle birlikte el yapımı makarna ve yaş pasta yapan Aktaş, daha sonra yaptığı ürünleri kursiyerlere ikram etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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