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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedildi (8)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:40
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        Gemlik Körfezi´nde 5.1 büyüklüğünde deprem; İstanbul ve İzmir´de de hissedildi (8)
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        VALİDEMİRTAŞ:PANİK DIŞINDA BİR SIKINTIMIZ YOK

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Körfezi´nde, Mudanya ilçesi açıklarındaki 5.1 büyüklüğündeki depremde 12 kişinin yaşadıkları panik nedeniyle hastanelere başvurduklarını söyledi. Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın paniği dışında ciddi bir sıkıntımız olmadı. Bu saat itibarıyla 12 vatandaşımız panikten dolayı hastaneye müracaat etmişler. 1 vatandaşımızın evinde çatlak oldu diye bir ihbar alındı. Arkadaşlarımız o bölgeye gittiler. Aynı zamanda depremden dolayı 2 vatandaşımız da koşarken düşmüş. Burunlarında hafif bir sıyrık meydana gelmiş. Tüm kamu kurumlarında, özellikle hastanelerimizde, okullarımızda depremle ilgili bir sıkıntı var mı, bir çatlak var mı yok mu diye onların incelemesini yapıyoruz. İnşallah arkadaşlarımız bize bu konuda bilgi verecekler. Tüm arkadaşlarımız sahadalar. Başta kaymakamlarımız, AFAD yetkililerimiz, belediyelerimiz, herkes sahada. Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Ciddi anlamda bir sıkıntımız olmadı. Allah memleketimizi, milletimizi, devletimizi bu afetten korusun" dedi.

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