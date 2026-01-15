Bursa'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı. Yeni Mahalle Katip Sokak'ta bir evden yaklaşık 50 bin lira çalan şüpheli, kaçarken ev sahibiyle karşılaştı. Kadının bağırışlarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Y.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.