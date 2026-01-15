Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        Yeni Mahalle Katip Sokak'ta bir evden yaklaşık 50 bin lira çalan şüpheli, kaçarken ev sahibiyle karşılaştı.

        Kadının bağırışlarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Y.A. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        "Enflasyon önümüzdeki iki ay içinde dalgalanma gösterebilir"
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        İnegöl'de 2026 "Gençlik Yılı" ilan edildi
        İnegöl'de 2026 "Gençlik Yılı" ilan edildi
        Lodostan zarar gören seralara Büyükşehir desteği
        Lodostan zarar gören seralara Büyükşehir desteği
        Yıldırım'a hanımeli çarşısı açıldı
        Yıldırım'a hanımeli çarşısı açıldı
        Motosikletin aniden yola çıkan cipe çarptığı kaza kask kamerasında
        Motosikletin aniden yola çıkan cipe çarptığı kaza kask kamerasında
        Bursa'da oyun parkındaki 'yorgun mermi' davasında flaş gelişme
        Bursa'da oyun parkındaki 'yorgun mermi' davasında flaş gelişme
        PTT'de iş bırakma eylemi
        PTT'de iş bırakma eylemi