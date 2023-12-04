Uludağ İhracatçı Birliklerinin kasım ayı ihracatı 3,2 milyar dolar oldu Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) kasım ayı ihracatının 3 milyar 238 milyon 835 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) kasım ayı ihracatının 3 milyar 238 milyon 835 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin ocak-kasım döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,3 artarak 33 milyar 195 milyon 507 bin dolara ulaştı. UİB, geçen ay 3 milyar 238 milyon 835 bin dolarlık ihracat yaptı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) kasım ihracatı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 10 artışla 2 milyar 729 milyon 219 bin dolar olarak gerçekleşti. OİB'in 11 aylık dış satımı da 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16 yükselişle 27 milyar 422 milyon 226 bin dolara çıktı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), geçen ay 106 milyon 11 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in ocak-kasım ihracatı ise 1 milyar 177 milyon 915 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kasımda 58 milyon 930 bin dolarlık dış satıma ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin yılın 11 ayındaki ihracatı 890 milyon 465 bin dolar oldu.

Geçen ay 27 milyon 492 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, ocak-kasım döneminde 262 milyon 879 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Kasımda 15 milyon 367 bin dolarlık ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise yılın 11 ayında 184 milyon 836 bin dolarlık satışa ulaştı.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin Kasım 2023 ihracatı da 301 milyon 816 bin dolar olarak gerçekleşti.