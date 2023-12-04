Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:TVFCengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Mehmet Hacıoğlu)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Berkün Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Kovac (Fatih Yörümez, Yusuf Eken, Yiğit Hamza Aslan)

Setler: 24-26, 25-18, 25-19, 25-18

Süre: 109 dakika (27, 26, 27, 29)

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