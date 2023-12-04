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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:27 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:51
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Mehmet Hacıoğlu)

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Berkün Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Kovac (Fatih Yörümez, Yusuf Eken, Yiğit Hamza Aslan)

        Setler: 24-26, 25-18, 25-19, 25-18

        Süre: 109 dakika (27, 26, 27, 29)

        BURSA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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