        Bursa Haberleri

        Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 04:08 Güncelleme: 20.01.2026 - 04:08
        Bursa'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


        Ortaköy Mahallesi'nde Selahattin Y. yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

        Kazanın ardından otomobildeki 4 kişi sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçtaki Şilan Kızılveren ve Sena Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Otomobilin sürücüsü Selahattin Y. ve Onur C. ise sıkıştıkları yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Cenazeler nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

