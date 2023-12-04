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        Mudanya Belediye binası deprem nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi

        Bursa'nın Mudanya Belediye binası, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:47
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        Mudanya Belediye binası deprem nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi
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        Bursa'nın Mudanya Belediye binası, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı boşaltıldı.

        İlçede de hissedilen depremin ardından daha önce yıkım kararı alınan belediye binası tahliye edildi, çalışanların bir kısmı izinli sayıldı.

        Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi Mudaş Sosyal Tesisi'nde, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce kentsel dönüşümle ilgili başlattıkları çalışmaların hızlanarak devam etmesi gerektiğini bir kez daha anladıklarını söyledi.

        Belediye binalarının, ilçedeki en riskli yapılardan olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

        "Yıkım kararını daha önce almıştık ama bu depremle bu taşınmanın ve belediye binası yapılmasının hızlandırılması gereken bir sürece girdik. Tabi ki önümüzdeki bürokratik süreci de aşarak bu süreci daha hızlandırmamız gerekiyor. Bugün tedbir amaçlı belediye binamızı boşalttık. Arkadaşlarımız çalışıyor, bu teknik çalışmalardan sonra sanıyorum rapor olumsuz çıkacak, can güvenliği açısından belediye binası kullanılamaz durumda olacaktır."

        Türkyılmaz, binanın 1976 yılında yapıldığını aktararak "Daha önceden bizim de tespitlerimiz vardı. En ufak depremi dahi hissediyorduk. Hatta bir arabanın geçişinde de sallanan bir binaydı. Buranın yıkılmasına karar verdik. Binanın yerinde önceki yıllarda var olan tescilli bir yapı, o güzelim yapıyı tekrar yapmak için bir çalışmaya başlamıştık. Proje çalışmaları devam ediyordu. Bu önümüzdeki sürecin en önemli projelerinden bir tanesiydi." ifadesini kullandı.

        Mudanya'da depremin ardından şu an için olumsuzluk bulunmadığını dile getiren Türkyılmaz, "Tirilye'de birkaç eski tescilli yapıda, yıkım raporu alınmış binalarımızın Anıtlar Kurulundan onayı bekleniyordu. O binalarda birkaç duvar yıkılması gibi küçük şeyler var. Bugün de kuruldan geldiler. Onların da raporu doğrultusunda o binaların en kısa sürede yıkımı gerçekleşmiş olacak herhangi bir kazaya, belaya sebep olmadan." diye konuştu.

        Türkyılmaz, ilçede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, Eğitim, Burgaz, Yalı, Siteler ve Ömerbey mahallelerindeki binalarda sorun olduğunu tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

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