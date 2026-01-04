Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da traktörlerle konvoy oluşturan çiftçiler, Mudanya Belediye Meclisi'nin arazi satış kararını protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 04.01.2026 - 17:18
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde çiftçiler, kırsal mahallelerdeki bazı arazilerin belediye tarafından satışa çıkarılmasına traktörlerle konvoy oluşturarak tepki gösterdi.

        Hançerli, Söğütpınar, Çınarlı, Çayönü, Emirleryenicesi ve Hasköy kırsal mahallelerinden çok sayıda çiftçi, Mudanya Belediye Meclisinin oy çokluğuyla aldığı karara tepki için traktörleriyle Yıldıztepe mevkisinde toplandı.

        "Toprağıma Dokunma" ve "Geleceğimiz Satılık Değil" gibi dövizlerin asılı olduğu onlarca traktörle hareket eden çiftçiler, Mudanya ilçe merkezinde tur attı.

        Daha sonra grup adına açıklama yapan Tüm Üretici Köylüler Sendikası Mudanya Şube Başkanı Mehmet Eker, 3 aydır seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kırsal mahallelerdeki bazı arazilerin belediye tarafından satışa çıkarılmasını eleştiren Eker, "Kendi çıkarımız için burada değiliz, Mudanya Belediyesinin satışa çıkardığı köy malları için buradayız. Bu insanların sesi duyulsun. Bu yöneticilik değil. O mallar yüzlerce yıldır bu vatandaşın malı. Kimsenin bunu satmaya hakkı yok." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

