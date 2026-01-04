Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ hafta sonu tatilcilerle doldu

        Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonunda ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:08 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ hafta sonu tatilcilerle doldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonunda ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

        Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin etkisiyle hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde yerli ve yabancı tatilciler kar topu oynayarak günün tadını çıkardı.

        Sis ve rüzgarın etkili olduğu Oteller Bölgesi'nde kayak ve snowboard yapanlar zaman zaman zorluk yaşıyor.

        Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi. Orta Doğu ülkelerinden gelen bazı yabancı ziyaretçiler ise telesiyeje binip pistlerde fotoğraf çektirip kayak yaptı.

        Kentte iki gündür etkili olan ve zaman zaman 70 kilometre hıza kadar çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle teleferik seferleri de iptal edilirken zirveye çıkanlar kara yolunu tercih ederken jandarma ekipleri de yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için denetimleri sürdürüyor.

        Öte yandan, Bursa Meteoroloji Müdürlüğü ekiplerince "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı 54 santimetre olarak ölçüldü.

        Hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 4 derece olan Uludağ'da çarşamba gününe kadar kar yağışı beklenmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü

        Benzer Haberler

        Bursa Büyükşehir, üreticiye nefes oluyor
        Bursa Büyükşehir, üreticiye nefes oluyor
        BUÜ'de başarı çıtası yükselmeye devam ediyor
        BUÜ'de başarı çıtası yükselmeye devam ediyor
        Nilüfer Belediyespor Eker, evinde Göztepe'ye geçit vermedi
        Nilüfer Belediyespor Eker, evinde Göztepe'ye geçit vermedi
        Ödüllü yönetmen Özcan Alper 'Erken Kış' filmiyle Nilüferlilerle buluştu
        Ödüllü yönetmen Özcan Alper 'Erken Kış' filmiyle Nilüferlilerle buluştu
        Şiddetli lodosun devirdiği ağaçlara anında müdahale
        Şiddetli lodosun devirdiği ağaçlara anında müdahale
        Bursa Büyükşehir, şiddetli rüzgara karşı teyakkuzda
        Bursa Büyükşehir, şiddetli rüzgara karşı teyakkuzda