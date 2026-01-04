Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BUDO'nun 4 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:30 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:30
        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

        Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

