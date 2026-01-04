Habertürk
        Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor

        Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor

        Bursa'da kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:34 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:34
        Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor
        Bursa'da kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte iki gündür etkili olan ve zaman zaman 70 kilometre saat hıza kadar çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar, aydınlatma direkleri ve çöp kutuları devrildi.

        Çok sayıda çatının uçtuğu, pano ve afişlerin de zarar gördüğü kentte, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte 2 gündür etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle toplam 242 olaya müdahale edildiği belirtildi.

        Bu olayların 92'sinin çatı uçması, 12'sinin ağaç devrilmesi ve 134'ünün de tehlike arz eden durumlardan oluştuğu kaydedildi.

        İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları, ilçe belediyeleri ve UEDAŞ ile koordinasyon sağlayarak risk oluşturan unsurlar, kısa sürede kontrol altına alındı.

        Ayrıca Merinos Parkı, Atatürk Kent Ormanı ve Bursa Hayvanat Bahçesi geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Reşat Oyal Kültürparkı geçici olarak yalnız tesislere giriş için açık tutulurken, Erdem Saker Botanik Parkı'nın da otopark alanı geçici olarak kullanıma kapatıldı.

        Hava muhalefeti nedeniyle Müzeler Şube Müdürlüğüne bağlı tüm müzeler geçici olarak ziyarete kapatıldı, belediyeye ait sosyal tesisler de faaliyetlerine ara verdi.

        Ayrıca Osmangazi Belediyesi ekipleri de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen çok sayıda ağaç için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

