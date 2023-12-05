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        Bursa'da yaşayan Filistinli aileler, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ı ziyaret etti

        Bursa'da yaşayan Filistinli aileler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:54 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:08
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        Bursa'da yaşayan Filistinli aileler, Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ı ziyaret etti
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        Bursa’da yaşayan Filistinli aileler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da bulunan Filistin aileler, İsrail güçlerinin 7 Ekim’den bu yana hastane, okul, cami, kilise ayrımı yapmadan Gazze’ye yaptığı saldırıları endişeyle takip ediyor.

        Filistinli aileleri makamında konuk eden Aktaş, çocuklara hayallerini ve özlemlerini sorarak nasihatlerde bulundu.

        Çocuklara hediyeler veren Aktaş, "Filistin'in daha güçlü olması için sizin de güçlü olmanız gerekiyor. Aileniz, kendiniz, çevreniz, Filistin, Gazze ve Türkiye için büyük insanlar olmalısınız. Muhakkak okumalısınız, eğitimli olmalısınız." ifadesini kullandı.

        Ziyaretin sonunda Filistinli çocuklar tarafından Aktaş'a Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı ve "Çünkü biz tek milletiz ve her zaman Filistin’in yanında olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan Alinur Aktaş" yazılı tablo hediye edildi.

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