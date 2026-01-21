Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da halk otobüsünde bir kişiyi darbeden şüpheli yakalandı

        Bursa'da halk otobüsünde bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 19:03 Güncelleme: 21.01.2026 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da halk otobüsünde bir kişiyi darbeden şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da halk otobüsünde bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 10.00 sıralarında Alaşarköy Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde, bir otobüste darp olayı meydana geldiğine yönelik ihbar üzerine ekiplerin belirtilen adrese intikal ettiği belirtildi.

        Şüphelinin olay yerinde yakalandığı bildirilen açıklamada, yapılan ön değerlendirmede şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bulgular elde edildiği aktarıldı.

        Şüpheli hakkında adli mercilere sevk edilmek üzere işlem başlatıldığı bildirildi.


        Bu arada darbedilen kişinin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Kocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 12 yaralı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        BES'te kazanmanın püf noktası
        BES'te kazanmanın püf noktası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Sındırgı'daki 4.5'lik deprem Bursa'da da hissedildi
        Sındırgı'daki 4.5'lik deprem Bursa'da da hissedildi
        Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, 'Komutanımı çağırın' dedi (2)
        Otobüste yer tartışmasında yolcuyu darbedip, 'Komutanımı çağırın' dedi (2)
        Osmangazi Belediyesi'nden e-ticarette yol gösteren eğitim Dijital pazarlama...
        Osmangazi Belediyesi'nden e-ticarette yol gösteren eğitim Dijital pazarlama...
        Alan el ile veren eli buluşturan online yardım platformu kullanıma sunuldu
        Alan el ile veren eli buluşturan online yardım platformu kullanıma sunuldu
        Mini Voleybol turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu Osmangazi Belediyesi...
        Mini Voleybol turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu Osmangazi Belediyesi...
        Nilüfer'de "Etnomüzikoloji Bahçesi" seminerleri
        Nilüfer'de "Etnomüzikoloji Bahçesi" seminerleri