Bursa'da halk otobüsünde bir kişiyi darbeden şüpheli yakalandı

Bursa'da halk otobüsünde bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 10.00 sıralarında Alaşarköy Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde, bir otobüste darp olayı meydana geldiğine yönelik ihbar üzerine ekiplerin belirtilen adrese intikal ettiği belirtildi.



Şüphelinin olay yerinde yakalandığı bildirilen açıklamada, yapılan ön değerlendirmede şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde bulgular elde edildiği aktarıldı.



Şüpheli hakkında adli mercilere sevk edilmek üzere işlem başlatıldığı bildirildi.





Bu arada darbedilen kişinin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.







