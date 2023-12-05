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        Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü

        BURSA'daeskieşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine götürülen Züftü Şirin (81), gözyaşlarını tutamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:40
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        Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü
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        BURSA'daeskieşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine götürülen Züftü Şirin (81), gözyaşlarını tutamadı.

        İnelgöl'de oturan Züftü Şirin, iddiaya göre geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin, tutuklandı. Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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