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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!

        İstanbul'da trafikte dehşet! Taksiciye silah çekti

        İstanbul'da bir maganda trafikte dehşeti yaşattı. Beşiktaş'ta yaşanan olayda bir sürücü, yol verme tartışması yaşadığı taksiciye silah çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:07 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:07
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        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
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        Beşiktaş'ta trafikte yol verme tartışması uzayınca otomobil sürücüsü taksi şoförüne silah çekti. Vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'da yer alan habere göre olay, Beşiktaş'ta 23 Kasım Perşembe akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte otomobil sürücüsü Hasan Ç. ile taksi şoförü Ferdi K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ç. arabadan aldığı silahı taksi şoförünün başına doğrulttu. Vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona erdi. Tartışmada silah çeken otomobil sürücüsü de aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Taksi şoförü emniyete giderek şikâyette bulundu. Bunun üzerine otomobil sürücüsü Hasan Ç. gözaltına alındı. Hakkında "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "tehdit" suçlarından adli işlem yapılan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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        OLAY ANI KAMERADA

        Yaşanan tartışma ve otomobil sürücüsünün silah çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki sürücünün tartıştığı daha sonra Hasan Ç.'nin aracından aldığı tabancayı karşı tarafa doğrulttuğu görülüyor. Araya girenlerin sakinleştirdiği sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrılıyor.

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