İzmit'te evine gidip, tartıştığı arkadaşı Sibel Kayman'ı (25) tabancayla göğsünden vurarak öldürüp, 'İntihar etti' ihbarında bulunan Mikail Kurulay'ın, Sibel Kayman'a müdahale eden sağlık ekiplerine "Sibel'imi yaşatın" diye bağırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, dün sabaha karşı İzmit ilçesinde meydana geldi. Mikail Kurulay, evine gittiği arkadaşı Sibel Kayman ile tartıştı. Tartışma sırasında Kurulay, yanında bulunan tabancayı ateşledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Kurulay, emniyette verdiği ifadede Sibel Kayman´ın silahı ateşleyip, kendini vurarak, intihar ettiğini söyledi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede tabancayı Mikail Kurulay´ın ateşlediğini tespit etti. Kurulay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi´nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurulay'ın, hem emniyet hem de savcılık ifadesinde Kayman´ı öldürmediğini söylediği, çıkan tartışmada silahı alarak intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

"BEN ÖLDÜRDÜM, YAŞIYOR MU"

Öte yandan, olaydan sonra Sibel Kayman´ın ambulansa alındığı sırada yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Mikail Kurulay´ın sağlık ekiplerine seslenerek "Abla beni öldürün ne olur abla. Abla ben öldürdüm. Abla yaşıyor ama valla ben öldürdüm. Yaşıyor mu? " dediği anlar yer aldı. Sık sık "Sibel'imi yaşatın" diye bağıran Mikail Kurulay´ın "Ben yapmadım. Yaşayamam abi. Bu nasıl iştir abi?" cümleleriyle bağırdığı anlar da kameraya yansıdı.

AYLIKKEN BABASI ÖLDÜRÜLMÜŞ, AKRABASINA EVLATLIK VERİLMİŞ

Sibel Keyman'ın 2 aylık bebekken babasının bir cinayete kurban gittiği, 7 yaşına kadar annesi ile birlikte Kandıra´da yaşadığı, daha sonra Karamürsel´deki bir akrabasına evlatlık verildiği ortaya çıktı. Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu olan Sibel Kayman´ın İzmit´te yalnız yaşadığı öğrenildi. Sibel Kayman´ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra dün Karamürsel ilçesindeki Çamçukur Mezarlığı'nda toprağa verildi.