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        Bursa'da maskeli şüpheli, silah tehdidiyle kuyumcudan 8 bilezik çaldı

        Bursa'da silah tehdidiyle kuyumcudan 8 bilezik çalan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:54
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        Bursa'da maskeli şüpheli, silah tehdidiyle kuyumcudan 8 bilezik çaldı
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        Bursa'da silah tehdidiyle kuyumcudan 8 bilezik çalan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'ndeki kuyumcuya dün giden ve yüzünde maske bulunan şüpheli, bilezik almak istediğini söyleyerek çalışanlarla pazarlık etti, daha sonra dükkandan ayrıldı.

        Aynı kuyumcuya bugün plakasız motosikletle giden ve yine yüzünü maskeyle gizleyen kişi, pazarlık yaptıktan sonra dışarı çıkıp motosikletinden aldığı tabancayla geri döndü. Çalışanları tehdit ederek 8 bileziği alan zanlı, motosikletle kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarında, zanlının motosikletle önüne geldiği kuyumcuya girip çalışanlarla konuştuğu anlar yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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