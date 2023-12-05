KADEM Bursa Temsilciliği "geleneksel el sanatları sergisi" açtı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Bursa Temsilciliğince hazırlanan geleneksel el sanatları sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kentte her gün 10'a yakın etkinlik olduğunu ve bu durumun kendisini çok memnun ettiğini söyledi.

Kadınların etkinliklere öncülük etmesinin kendilerini daha çok mutlu ettiğini belirten Demirtaş, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle geleneksel olan bu etkinliklerimizin gelecek nesillere aktarılması konusunda yapmış olduğunuz çalışmadan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Açılışın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

KADEM Bursa Temsilcisi Gülhan Keskil de temsilcilik olarak Halk Eğitimi Merkezleriyle işbirliği yaparak kurslar açıp unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaygınlaştırılmasına destek olmaya çalıştıklarını anlattı.

Geleneksel sanatlar alanında açtıkları testi, geleneksel çini, kazaziye, iğne oyası, geleneksel keçi, tel kırma, ipek koza ve punch nakışı kurslarını bitiren kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergiyle iftihar ettiklerini dile getiren Keskil, şöyle konuştu:

"Geleneksel el sanatları kurslarımız kadınların becerilerini geliştirdiği gibi ruh dünyalarını yansıttıkları eserleriyle geleneksel sanatların gelecek kuşaklara aktarımına da olanak sağlamaktadır. Geleneksel sanatlar geçmişi geleceğe bağlayan güçlü bir köprüdür. KADEM olarak bu bilinç ve şuurla geleneksel sanatları canlı tutmak amacıyla faaliyetler düzenleyerek kültür ve sanatın tanıtımı ve sürdürülmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz."

Sergi açılışının ardından Portakal Ağacı Akademisinin kurucusu Hatice Özdemir Tülün'ün katılımıyla "Ezber Bozan Kadınlar" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.