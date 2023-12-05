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        Çiftlik kahyası, yaşadığı barakada ölü bulundu

        BURSA'nınOrhangazi ilçesindeki çiftlikte kahyalık yapan Mustafa İzgi (55), yaşadığı barakada ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:40
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        Çiftlik kahyası, yaşadığı barakada ölü bulundu
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesindeki çiftlikte kahyalık yapan Mustafa İzgi (55), yaşadığı barakada ölü bulundu.

        Dutluca Mahallesi'ndeki çiftliğin kahyalığını yapan Mustafa İzgi, iddiaya göre sabah zeytin toplamak için arkadaşlarıyla sözleşti. Çiftliğe gelen arkadaşları, telefonla aradıkları İzgi'ye ulaşamadı. Telefon sesinin, barakadan geldiğini fark eden arkadaşları, içeri girdiklerinde İzgi'yi yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde İzgi'nin öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri ile savcının incelemesinin ardından kesici alet ve ateşli silah izine rastlanmayan İzgi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna sevk edildi. Bekar olduğu öğrenilen Mustafa İzgi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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