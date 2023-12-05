Bursa'da bir terörist yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olma" suçundan hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine gönderildi.

Jandarmanın motorize asayiş ekipleri, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde durumundan şüphelendikleri Erdal E'yi (34) durdurdu.

Ekiplerce incelenen Erdal E'nin "terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Zanlı, jandarma ekiplerince yakalanarak Gemlik Adliyesi'ne götürüldü.

Söz konusu terörist, adli makamlardaki işlemleri sonrası Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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