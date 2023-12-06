Bursa'da "Zeki Müren'i Anma Konseri"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi organizasyonuyla "Zeki Müren'i Anma Konseri" düzenlendi.

Teyyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve şef Noyan Bükülen'in yönettiği konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede Zeki Müren'in sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Solistlerin seslendirdiği eserler müzikseverler tarafından beğeni topladı.

Konser sonunda solistler ve orkestra Bursalı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

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