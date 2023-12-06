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        Bursa'da "Zeki Müren'i Anma Konseri"

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi organizasyonuyla "Zeki Müren'i Anma Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 02:46 Güncelleme: 06.12.2023 - 02:46
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        Bursa'da "Zeki Müren'i Anma Konseri"
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi organizasyonuyla "Zeki Müren'i Anma Konseri" düzenlendi.

        Teyyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve şef Noyan Bükülen'in yönettiği konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Gecede Zeki Müren'in sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

        Solistlerin seslendirdiği eserler müzikseverler tarafından beğeni topladı.

        Konser sonunda solistler ve orkestra Bursalı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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