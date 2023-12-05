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        Haberler Dünya Amerika Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti

        Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti

        ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçiler, Başkan Joe Biden'a yönelik azil sürecini resmi soruşturmaya dönüştürecek oylamayı gelecek hafta yapacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 23:00 Güncelleme: 05.12.2023 - 23:00
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        Cumhuriyetçiler, Biden'ın azli için harekete geçti
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        ABD Başkanı Biden'a yönelik Cumhuriyetçilerin yürüttüğü azil sürecinin gelecek hafta Temsilciler Meclisindeki oylama ile resmiyet kazanması bekleniyor.

        Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson, düzenlediği basın toplantısında, Meclis'in Noel tatiline girmeden önce söz konusu oylamayı yapacağını ifade etti.

        AZİL SORUŞTURMASI RESMEN BAŞLATILACAK

        Oylama ile Temsilciler Meclisinde Biden'a yönelik azil soruşturması resmen başlatılabilecek.

        Johnson, "Bu, Başkan Joe Biden'ın azil oylaması değil, ona yönelik azil sürecinin devamının oylanması ve anayasal bir gereklilik" değerlendirmesini yaptı.

        Beyaz Saray, Biden'a yönelik Temsilciler Meclisinde resmi oylama yapılmadan başlatılacak bir azil soruşturmasının anayasal olmayacağını savunuyordu.

        BIDEN'I NE İLE SUÇLUYORLAR?

        Cumhuriyetçiler, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yabancı ülkelerdeki iş bağlantıları ve bunların siyasi alana yansımaları üzerinden ABD Başkanı'na yönelik suçlamalar yönelmiş ve azil sürecinde bu bağlantıların kamuoyu önünde tartışılmasını talep etmişlerdi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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