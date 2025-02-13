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        Haberler Gündem 3. Sayfa Üç gündür aranan Kemal Aksüzek'in cansız bedeni bulundu! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Üç gündür aranan 16 yaşındaki Kemal'in cansız bedeni bulundu!

        Isparta'da, pazartesi günü ava gideceğini belirterek evden ayrılan, 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'ten haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Aksüzek'in bulunması için insansız hava araçları, termal kameralar ve 144 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Aksüzek'in, öğle saatlerinde cansız bedeni bulundu. Ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2025 - 08:26 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:45
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        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki Kemal Aksüzek için arama çalışmaları bu sabah tekrar başlatıldı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Arama çalışmalarının 3'üncü gününde Kemal Aksüzek'in (16) cansız bedeni bulundu. Kemal Aksüzek'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

        144 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYORDU

        AA'daki habere göre AFAD, JAK, UMKE ekiplerinden oluşan 144 kişilik ekip, kayıp Kemal Aksüzek için arama tarama çalışması yürüttü. Arama çalışmalarında Antalya'dan getirilen kadavra köpeği ile arama kurtarma ve iz takip köpekleri de kullanıldı.

        "OĞLUMDAN HABER ALAMADIK"

        Oğlu arandığı saatlerde anne Zeliha Aksüzek, gazetecilere, köyde çobanlık işiyle uğraştığını söyledi. Rıza göstermediği halde oğlunun pazartesi günü saat 9.00 gibi evden ava çıktığını belirten Aksüzek, "Daha sonra saat 11.00 gibi tekrar eve gelmiş ve tekrar çıkmış. Sonrasında ise haber alamadık" dedi.

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        TELEFONUNDAN ULAŞILAMADI

        Kayıp oğlunu telefonla aradıklarını ancak ulaşamadıklarını anlatan Aksüzek, "Babası araziye aramaya çıktı. Gidebileceği yerlere kendimiz baktık. İyice gecikmeden jandarmayı arayalım dedim" ifadelerini kullandı.

        VALİ ERİN'DEN AÇIKLAMA

        Isparta Valisi Abdullah Erin, 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in bulunmasına yönelik yapılan arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Vali Erin, 10 Şubat 2025 tarihinde saat 21.35’te gelen ihbar üzerine harekete geçildiğini ve arama çalışmalarının üçüncü gününde de aralıksız devam ettiğini belirtmişti.

        "11 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI"

        Valiliğin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Eğirdir Komando Tugayı, askeri birlikler, AFAD ve çeşitli kurumlardan gelen ekiplerin de destek verdiğini belirten Vali Erin, "Antalya ve Afyon başta olmak üzere komşu illerden de takviye ekipler çalışmalara katıldı. Şu ana kadar 11 kilometrekarelik bir alan tarandı ve belirlenen bazı bölgelerin ise birkaç kez kontrol edildi" diye konuşmuştu

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        #ısparta
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