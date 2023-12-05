Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye, ikinciliğe yükselecek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin UNESCO'ya alındığını duyurdu. Ersoy; konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Türkiye, 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında bir basamak daha atlayarak 2'nciliğe yükselecek. Hayırlı olsun" dedi

Afrika’da Botsvana’nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18'inci UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda Türkiye’nin 5 kültürel unsurunun görüşüldüğünü duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni kültürel değerlerin de yolda olduğu bilgisini paylaştı.

* UNESCO... Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında ikinciliğe yükseleceği müjdesini veren Mehmet Nuri Ersoy, toplantının yarınki oturumunda görüşülecek 4 unsurun da dahil olmasıyla birlikte listedeki sayının 30’a ulaşacağını belirtti.

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Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı paylaşımda; “Doğal ve kültürel değerlerimizi korumak üzere önemli bir başarıya daha imza attık. Türkiye'nin geleneksel zeytin yetiştiriciliği biraz evvel 'UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi. Yenileri ise yolda. Botsvana’nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda Türkiye’nin 4 kültürel değeri daha görüşülüyor. UNESCO toplantısının yarınki oturumunda görüşülecek unsurların da dahil olmasıyla birlikte listedeki sayımız 30’a ulaşacak. Ve Türkiye, 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne en çok kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında bir basamak daha atlayarak 2'nciliğe yükselecek. Hayırlı olsun” dedi.

Böylece, zeytincilikle ilgili yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılan ağaç budama yöntemleri, zeytin toplama şekilleri ve zeytinyağı sıkma yöntemleri gibi bazı geleneksel bilgi, beceri, yöntemler ile zeytin toplama imeceleri, hayır gelenekleri, kutlamalar gibi onların etrafında şekillenen toplumsal uygulamalar koruma altına alınmış oldu.

Görüşülecek yeni unsurlar şunlar;

Türkiye’nin yaşayan mirasları olan; 'Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası', 'İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler', 'Sedef Kakma Sanatı' ve 'Tezhip Sanatı', UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne kayıt edilmek üzere yarın görüşülecek.

Ayrıca; Türkiye’nin 'Sedef Kakma Sanatı' ve 'Mey/Balaban Zanaatkarlığı ile İcrası' dosyaları, UNESCO’nun hazırladığı raporda iyi hazırlanmış dosyalar olarak örnek gösterildi.