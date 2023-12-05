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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evde "mangal" faciayla bitti!

        Diyarbakır'da evde "mangal" faciayla bitti: Zehirlenen 4 kişiden 1'i öldü

        Diyarbakır'da, evde "mangal" yaparken karbonmonoksit gazından zehirlenen 72 yaşındaki İzzettin Çiftçi hayatını kaybetti, eşi Remziye Çiftçi ve 2 torunu tedaviye alındı. Remziye Çiftçi'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:00
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        Evde "mangal" faciayla bitti!
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        Diyarbakır'da, evde mangal yaparken karbonmonoksit gazından zehirlenen İzzettin Çiftçi (72) yaşamını yitirdi, eşi Remziye Çiftçi (67) ve 2 torunu tedaviye alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesine bağlı kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İzzettin Çiftçi, eşi Remziye Çiftçi, kız torunları E. Çiftçi (4) ve E. Çiftçi (3) ile iddiaya göre, evde mangal yaparken karbonmonoksit gazından zehirlendi.

        HASTANEDE KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftçi ailesi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İzzettin Çiftçi, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        EŞİNİN DURUMU AĞIR

        Remziye Çiftçi'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, durumları daha iyi olan torunlarının tedavisine ise Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde devam edildiği belirtildi.

        İzzettin Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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