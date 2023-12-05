Serdar Ali Çelikler yazdı: Fener'e kondisyoner şart

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2- Çok düşük idman temposu. Onlarca geçmiş örneği yeniden hatırlatmayacağım. Yeni bir örnek vereceğim. Yakın zamanda Türkiye'den Fransa'ya transfer olan bir yabancı oyuncu için teknik direktörün birinci raporu "6 ay oynamaz. Sadece buradaki idman tempomuza alışması o kadar sürer.. Sonra kadroya girer" şeklinde olmuş. Söz konusu oyuncu, ilk 2 ay kadro yüzü görmemiş. 3. aydan itibaren kısa süreler almış. Arda Güler'inden Ozan Tufan'ına herkesin ağzında gittiği ülke futboluyla ilgili "idman temposu çok farklı" kelimesi varsa kimse kusura bakmayacak.

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Burada yeterli idman yapılmıyor. Yönetim de artık hocasını ikna etmekle uğraşmayacak ve yurtdışından tabanca gibi bir fizik ekibi getirecek. Milyon dolarlık yatırımlar İsmail Kartal'ın fizik kondisyonerinin yeterliliğine bırakılamaz.