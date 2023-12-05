GÜNCELLEME - Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki kişi tahliye edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki Zülfü Şirin, nafakanın ödenmesiyle cezaevinden tahliye edildi.

Zülfü Şirin, nafaka ücretini ödemediği için yaklaşık 20 yıl önce boşandığı eşinin şikayeti üzerine İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Çıkarıldığı hakimlikçe "nafaka hükümlerine uymama" suçundan tutuklanan Şirin, nafaka borcunun Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler tarafından ödenmesinin ardından cezaevinden çıktı.

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