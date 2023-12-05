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        GÜNCELLEME - Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki kişi tahliye edildi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki Zülfü Şirin, nafakanın ödenmesiyle cezaevinden tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:18
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        GÜNCELLEME - Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki kişi tahliye edildi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki Zülfü Şirin, nafakanın ödenmesiyle cezaevinden tahliye edildi.

        Zülfü Şirin, nafaka ücretini ödemediği için yaklaşık 20 yıl önce boşandığı eşinin şikayeti üzerine İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde gözaltına alındı.

        Çıkarıldığı hakimlikçe "nafaka hükümlerine uymama" suçundan tutuklanan Şirin, nafaka borcunun Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler tarafından ödenmesinin ardından cezaevinden çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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