Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Edirne'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın hasara yol açtı
1. Murat Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MERDİVENLİ ARAÇ YARDIMIYLA KURTARILDILAR
Yangında binanın üst katlarında yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine sevk edildi.
MADDİ HASARA YOL AÇTI
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, giriş kattaki dairede maddi hasara yol açtı.