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        Bursa'da jandarma denetimlerinde 18 zanlı gözaltına alındı

        Bursa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:37
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        Bursa'da jandarma denetimlerinde 18 zanlı gözaltına alındı
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        Bursa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 113 tim ve 370 personeli ile "huzurlu sokaklar ve narkotik suçları" uygulaması gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 3 bin 567 kişinin bilgileri sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı, 532 araç kontrol edilerek 76 sürücüye 61 bin 157 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 19 araç trafikten men edildi.

        Öte yandan, uygulama kapsamında 117 metruk bina, 105 park ve 325 iş yeri ile 206 sokak kontrol edilerek bir ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 3 kesici alet ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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