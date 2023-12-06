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        Kar maskesiyle gelip bilezik fiyatı sorduğu kuyumcuyu soydu, ormanda yakalandı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:38
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        Kar maskesiyle gelip bilezik fiyatı sorduğu kuyumcuyu soydu, ormanda yakalandı (3)
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        TUTUKLANDI

        Bursa'da,1 günönce bilezik fiyatı sorduğu kuyumcu dükkanından, silah zoruyla 8 bilezik alıp kaçtıktan sonra saklandığı ormanda polis ekiplerince yakalanan Emre Vardar (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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