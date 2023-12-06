Kar maskesiyle gelip bilezik fiyatı sorduğu kuyumcuyu soydu, ormanda yakalandı (3)

TUTUKLANDI

Bursa'da,1 günönce bilezik fiyatı sorduğu kuyumcu dükkanından, silah zoruyla 8 bilezik alıp kaçtıktan sonra saklandığı ormanda polis ekiplerince yakalanan Emre Vardar (26), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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