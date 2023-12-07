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        Bursaspor İnfo Yatırım - Rio Breogan: 77-65

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 00:40
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        Bursaspor İnfo Yatırım - Rio Breogan: 77-65
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        SALON:TOFAŞ

        HAKEMLER:Andris Aunkrogers, Marius Ciulin, Valentin Oliot

        BURSASPOR İNFO YATIRIM: Young 13, Floyd 18, Ömer Utku Al 2, Michineau 11, Semih Erden, Brown 8, Mutaf 10, Mehmet Nihat Atalan, Metin Türen 5, Hamilton 10

        RIO BREOGAN: Anderson 18, Polite 4, Rudan, Jogela 5, Mbmirov 3, Sajus 3, Fernandez 8, Quintela 3, Frankamp 17, Quintela 4

        1'İNCİ PERİYOT: 19-15

        İLK YARI: 41-30

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-41

        Basketbol Şampiyonlar Ligi F Grubu 5´inci hafta maçında Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında konuk ettiği İspanya'nın Rio Breogan takımını 77-65 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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