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        Bursa Devlet Tiyatrosu "Tarla Kuşuydu Juliet" oyununu 100. kez sahneleyecek

        Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu, 100. temsiliyle sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:19
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        Bursa Devlet Tiyatrosu "Tarla Kuşuydu Juliet" oyununu 100. kez sahneleyecek
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        Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Tarla Kuşuydu Juliet" oyunu, 100. temsiliyle sanatseverlerle buluşacak.

        İlk kez 2020-2021 tiyatro sezonunda Kovid-19 salgını kuralları uygulanarak seyirci ile buluşan, Eprahim Kishon’un yazdığı, Ali Volkan Çetinkaya’nın yönettiği komedi oyunu "Tarla Kuşuydu Juliet", 4 sezondur seyircinin yüksek ilgisiyle sahnelenmeye devam ediyor.

        Başrollerinde Ali Volkan Çetinkaya, Ecehan Şarman Çetinkaya, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Kübra Tüzgün ve Akif Oktay’ın rol aldığı oyun, 9 Aralık Cumartesi günü Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'ndeki 100. temsiliyle "dalya" diyecek.

        Oyunun yönetmeni ve oyuncusu Ali Volkan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, "Şehrimiz insanlarının oyunumuza gösterdiği bu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi çok daha iyi oyunlar yapmak konusunda kamçılayan seyircimize sonsuz teşekkürler. 100. oyunumuz hepimize iyi gelsin." ifadesini kullandı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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