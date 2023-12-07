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        Haberler Gündem Eğitim Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi

        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi

        Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda öğretmenler ve veliler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan "sınıf anneliği" uygulamasını yasakladı. Bu karar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen yazıyla duyuruldu. Mevzuatta yer almayan bu uygulamaya artık izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması istendi. Bazı veliler ve öğrenciler bu kararı eleştirirken, bazıları ise sınıf annelerinin olumlu katkılarını vurguladı

        dtopcu@haberturk.com
        Giriş: 07.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:35
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        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk'e değerlendirdi
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        Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda öğretmenler ve veliler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan "sınıf anneliği" uygulamasını yasakladı. Karar, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen yazıyla duyuruldu. Mevzuatta yer almayan bu uygulamaya artık izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması istendi.

        Bazı veliler ve öğrenciler bu kararı desteklerken, bazıları ise sınıf annelerinin olumlu katkılarını vurguladı.

        “SINIF ANNELİĞİ GÖREVİNİ ARTIK ÖĞRETMENLER ÜSTLENECEK”

        Alınan karara ilişkin Habertürk’e konuşan Eğitim Uzmanı Bilgin Pelister, bu uygulamanın zamanla amacından saparak eğitim ortamlarına ve pedagojik süreçlere müdahale etmeye başladığını belirtti.

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        Sınıf anneliği uygulamasının, öğrencilerin sıralarının değiştirilmesinden ödevlerine müdahaleye kadar pek çok sıkıntılı sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Pelister, “İlk başta alınan bu karar veliler tarafından veya öğretmenler tarafından biraz üzüntüyle karşılanmış olabilir. Özellikle sınıf öğretmenleri tarafından çünkü bazı görev ve sorumlulukları onlar almış olacaklar” diye konuştu.

        “AMACINDAN SAPARAK İŞGÜZARLIĞA DÖNÜŞMÜŞTÜ”

        Pelister, sınıf anneliğini özveriyle yapan anneler olduğunu kabul ederken, amacından saparak işgüzarlık yapan velilerin de bulunduğunu belirtti.

        “AKRAN ZORBALIĞINA SEBEP OLUYOR”

        Pelister, sınıf annelerinin öğrencilerle girdikleri diyalogların öğrencileri psikolojik olarak etkilediğini ve veliler arasında gruplaşmalara yol açarak akran zorbalığına sebep olduğunu ifade etti.

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