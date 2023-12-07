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        Haberler Gündem 3. Sayfa Canını hiçe saydı! Direkten döndü! - Son dakika haberleri

        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!

        İstanbul Arnavutköy'de, elektrik ve telefon kablolarının bulunduğu direğe tırmanan hırsız, canını hiçe sayıp 5 metrelik kabloyu bıçakla kesip çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:17
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        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
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        İstanbul'da olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; elektrik ve telefon kablolarının geçtiği bir direği gözüne kestiren şüpheli, direkten sokağa doğru sarkan kabloları eliyle çekerek kopardı.

        KABLOYU BIÇAKLA KESTİ

        DHA'da yer alan habere göre şüpheli daha sonra, kablonun diğer ucunu ise metrelerce yükseklikteki direğin üzerine çıkarak yanındaki bıçakla kesti.

        MAHALLELİ İNTERNETSİZ KALDI

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        Güpegündüz, sokak ortasında yaşanan hırsızlık sırasında şüpheli, sokaktan geçen araçlara da aldırış etmeden kestiği kabloyu eline alarak gözden kayboldu. Hırsızlık sonrası günlerce internetsiz kalan mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu.

        "PTT ÇALIŞANI SANDIM"

        Kablo hırsızlığının yaşandığı sokakta esnaflık yapan Ali Bülbül, "Kapının önünde dururken bir kişinin direkte olduğunu gördüm. Ben PTT'den gelen bir görevli olduğunu düşündüm ve önemsemeden içeriye girdim. Bir müddet sonra tekrar çıktığımda komşum bana, görünce neden söylemediğimi sordu. Ben de çalışan olduğunu düşündüğümü söyledim.

        Polise haber verildi ama kaçtı gitti, nasıl bulacaklar? Aynı gece de bir diğer direkteki kabloları kesmiş. Çocuğum görmüş. Herhalde bir noktadan başlamış, burada da sona ermiş. Bu kablolar bütündü çünkü. Ben ilk gördüğümde görevli arabası arıyorum. Buraya yeni hat döşendi. Ben sanıyorum ki onarım yapıldı, yeni hat ile ilgili bu kabloları alıyorlar. Nereden bileyim. Diğer sokakta da kablolar alınmış. Onu da kendileri mi aldı hırsız mı aldı anlamadık" dedi.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Polis ekipleri hırsızın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalınan kabloların yerine telefon şirketi tarafından yeni kablolar çekildiği de öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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