Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi 70. Sokak'ta bir firmaya ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi yapan çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Dumandan etkilenen işçilere, sağlık ekiplerince olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

Ekipler, yaklaşık bir saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İmalathanede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.