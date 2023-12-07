İşte bobinajcı İlknur usta

4 Şurada Paylaş! Erzincan'da halen eski sistem işler yapılıyor. Ben daha profesyonel bir hale getirmek için yüksek lisansıma da başladım. Yüksek lisansımla bu iş yeri benimle birlikte devam ediyor. Sıkıntılı olan zamanlarım oldu. Çünkü hem ağır bir iş, erkek işi diye tabir ediliyor hem de kadın olduğunuz için kimi gurur duyuyor, kimi de küçümsemeye çalışıyor. Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık yaptığımız işlerde. Kadınların daha fazla özverili, daha titiz olduğundan dolayı çok güzel geri dönüşlerimiz de oldu. Şimdi artık işlere yetişemeyecek boyuta geldik. Bundan dolayı da okullardan destek amaçlı öğrenci talebinde bulunuyoruz" diye konuştu. Uludoğan, boş vakitlerinde mesleğinin başka ülkelerde nasıl yapıldığını araştırdığını, şehirlerde sanayi sitelerini gezdiğini anlattı.

5 Şurada Paylaş! "ÇOK ŞAŞIRIYORLAR" İş yerine gelenlerin bir kadın ustayı karşılarında gördükleri zaman çok şaşırdıklarını kaydeden İlknur Uludoğan, şunları söyledi: "Kimileri küçümsemeye çalışıyor, kimisi 'sizi eşlerimize örnek olarak gösterelim' diye motive ediyor. Ben kadın olarak burada olduğum için çok gurur duyuyorum kendimle. Çünkü kadının girdiği yerde insanlar daha kibar ve nazik olmaya çalışıyor. Sanayide bu işi yapan ben tekim. Bununla da gurur duyuyorum. Hatta başka şehirlerden müşterilerimiz, malzeme aldığımız insanlar da çok fazla destek veriyorlar. Bu da benim daha motive bir şekilde işimi yapmama sebep oluyor."