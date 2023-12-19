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        Orhangazi'de motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:29 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:30
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        Orhangazi'de motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Yalova istikametinden Bursa yönüne doğru giden İsa Y. (30) idaresindeki 34 FL 1415 plakalı motosiklet, Göl Kavşağı'nda Ali T'nin (64) kullandığı 16 AKE 132 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada, motosiklette bulunan sürücü İsa Y. ile nişanlısı olduğu belirtilen Sevilay S. (28) yola savrularak yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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