Orhangazi'de motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yalova istikametinden Bursa yönüne doğru giden İsa Y. (30) idaresindeki 34 FL 1415 plakalı motosiklet, Göl Kavşağı'nda Ali T'nin (64) kullandığı 16 AKE 132 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan sürücü İsa Y. ile nişanlısı olduğu belirtilen Sevilay S. (28) yola savrularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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