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        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        BURSA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:40
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        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        BURSA'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, amkşam saatlerinde Karacabey karayolu Gölyazı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erkan K. idaresindeki 33 AIB 304 plakalı TIR'a, arkadan gelen Rıdvan Acar (74) yönetimindeki 16 AC 462 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Demirdöver yönetimindeki 16 AVC 941 plakalı otomobil ile Mithat Demirbaş yönetimindeki 43 U 7517 plakalı TIR çarptı. Otomobil ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Rıdvan Acar araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Demirdöver ve yanında bulunan Hatice Demirdöver, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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