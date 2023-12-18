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        Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:40
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        Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bursa-Karacabey kara yolu Gölyazı Mahallesi yakınlarında Erkan K. idaresindeki 33 AIB 304 plakalı tıra, arkadan gelen Rıdvan Acar (74) yönetimindeki 16 AC 462 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Demirdöver'in kullandığı 16 AVC 941 plakalı otomobil ile Mithat Demirbaş yönetimindeki 43 U 7517 plakalı tır çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobil ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden Rıdvan Acar araçta sıkıştı. İtfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Demirdöver ve yanında bulunan Hatice Demirdöver, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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