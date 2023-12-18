Cinayet, yaralama ve cinsel saldırı mağduru kadının ailesi, sanığın cezalandırılmasını istedi

Bursa'da, yanında cinayet işlenen ve silahla vurulduktan sonra günlerce alıkonularak cinsel saldırıya uğrayan kadının ailesi, yargılamanın başlamasını bekliyor.

Geçtiğimiz haziranda evine gittiği İlyas Sarıkaya (49) tarafından rehin alınan, eve gelen Recep Özaslan'ın (47) öldürülüşüne şahit olan ve Sarıkaya tarafından silahla yaralanan F.O'nun (43) tedavileri sürüyor.

Sarıkaya'nın cinsel saldırılarına da maruz kalan F.O, annesine gizlice attığı mesaj sayesinde polisin operasyonuyla alıkonulduğu evden kurtarıldı. Fiziksel mağduriyetleriyle birlikte psikolojik sıkıntılar da yaşayan kadının ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

F.O'nun annesi A.O, AA muhabirine, olaydan önce kızının arkadaşına gittiğini, sonrasında ise kızına ulaşamadığını anlattı.

Sarıkaya'nın kızını silah zoruyla kendi telefonundan arattırdığını belirten A.O, "Önce beni ikna et, yoksa seni öldürürüm sonra anneni ikna et' demiş. Ondan sonra aradan bayağı belki 1 aya yakın zaman geçti. Bana bir mesaj çekti, 'Anne beni kurtar.' diye. O uyurken onun telefonunu almış. Öncesinde vurmuş onu. Bana 'Merdivenlerden düştüm' dedi. 'Gel' diyorum ben, gelemiyor. 'Gelemem, merdivenlerden düştüm diyor' bana. O dedirtiyor. Mesaj çekti o şahıs uyurken onun telefonunu çekmiş bastonuyla. Yürüyemiyor, zaten kalkamıyordu yataktan, 8 mermiyle vurmuş." diye konuştu.

Kızının yanında bir kişinin de öldürüldüğünü dile getiren A.O, "Anne beni kurtar, sakın telefona geri dönüş yapma. Eğer anlarsa beni öldürecek. Polisle de gelme, polis olduğunu görürse eğer ilk önce beni öldürecek' diye mesaj attı. Ben de polise gittim sonra onu, 'Para vereyim de kızımı doktora götür' diye eve çağırdım. Polisler de bekliyorlardı, kapının önünde yakaladılar. Polis olduğunu anlayınca polise de silah çekmiş. Polis yakaladı, aldı gitti." ifadelerini kullandı.

A.O, kızının ameliyat olduğunu ve ayağına platin takıldığını belirterek, "Sekiz merminin birisi çıkmış, 7 mermi vücudunda. Bir tanesini Uludağ Üniversitesi Hastanesinde aldılar. Şu anda 6 tane mermiyle yaşıyor. Psikolojisi çok bozuk. Daha yeni yeni zaten ayaklandı. Kolu kırılmış, kalbine bir santim kalmış, doktorlar da şaşırdı röntgeni görünce. Şaka gibi bir şey. Sekiz mermiyle yaşama mücadelesi veriyoruz. Ben başında o yatakta uğraşıyoruz işte." dedi.

- "Gözünün önünde arkadaşını öldürmüş"

İddianamenin hazırlandığını ve sanık hakkında dava açıldığını ifade eden A.O, şunları kaydetti:

"En ağır cezayı almasını istiyorum ve bunun için de elimden ne geliyorsa yapmak isterim. Kızım ne çalışabiliyor ne başka bir şey, yatıyor. Psikolojisi tamamen bozuldu. Bütün ihtiyaçlarını yatakta gideriyoruz. Ben başında ağlıyorum, o yatakta ağlıyor. Koca yazı öyle geçirdik biz. Yani sen kimsin ki? Niye o kadar mermi sıkıyorsun? Gözünün önünde arkadaşını öldürmüş, 20 gün de o arkadaşının gözlerinin düştüğünü, etlerinin çürüdüğünü görmüş yanında. 3 metre uzağında yatmış o ceset, günlerce sonra sanık onu poşete koymuş. Bacaklarını kesmiş kutuya koymuş, öbür odada saklamış."

A.O, sanığı daha önce tanımadıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu kişiyi hiç tanımıyorduk. Kızım da tanımıyordu. Kızımın bir kız arkadaşının arkadaşıymış bu. Kız arkadaşına diye gidiyor oraya, telefonlaşıyorlar. Kızım önce gidiyor. Kızımı alıyor içeri, kapıyı kilitliyor. Tanıdığımız kişi değildi. Keşke onun yerine ben olsaydım orada, ben çekseydim, ben ölseydim diye düşündüm. Kızıma çok çok üzülüyorum. Kızımın kızı var, o benden daha perişan zaten. Ne hissedilebilir ki? Adalete güveniyoruz, inşallah ömür boyu çıkamaz oradan. Biz belki tedaviyle bu süreci atlatacağız ama inşallah o gün yüzü göremez."

Sanığın, kızına, ziyaretine gelmesi için mektup gönderdiğini anlatan A.O, bu şekilde kızını ikna etmeye çalıştığını düşündüğünü sözlerine ekledi.

- Olay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 12 Temmuz'da Gasp Büro Amirliğine müracaat eden A.O, kızı F.O'nun mesajla kendisine gizli şekilde ulaşarak İlyas Sarıkaya tarafından alıkonulduğunu ve zor durumda olduğunu belirttiğini bildirerek polisten yardım istemişti.

Sarıkaya'yı, kendisine para vereceğini belirterek çağıran A.O, polisin operasyonuyla yakalanmıştı. Küplüpınar Mahallesi'ndeki eve giren polis ekipleri, haziranda alıkonan F.O'yu silahla yaralanmış halde bulmuştu. Ekipler, Sarıkaya'nın alzaymır hastası annesinin de bulunduğu evde, yine Sarıkaya tarafından tabancayla vurularak öldürülen Recep Özaslan'ın sarılmış haldeki cesedine de ulaşmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Sarıkaya tutuklanmıştı.

İlyas Sarıkaya hakkında, "kasten öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma, nitelikli cinsel saldırı ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.