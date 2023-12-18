Hasan Arat ve Ali Koç buluştu: 2011 Süper Kupa finali için flaş açıklama! Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. İki başkan da ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat: "Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk"

İlk olarak konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Yeni seçilen yönetim kurulumuz ziyaret ettiler ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bugün çıkan en önemli sonuçlardan birisi de Süper Kupa finalini oynamak için birlikte müracaat edelim dedik.

"Güncel sorunlarımızı konuştuk"

Bunlardan da önemlisi Sayın Ali Koç'a baba ocağına hoş geldiniz dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Sayın Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hatıra olarak hediye ettik. Bu ziyaretin daha sonra karşılıklı olarak bizler tarafından da Fenerbahçe kulübü'ne yapıyacağını ifade ettim. Güncel sorunlarımızı konuştuk.

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"Son derece önemli bir toplantı oldu"

Futbolumuzun içinde bulunduğu sorunları konuştuk. Son derece önemli bir toplantı oldu. Bu toplantıların Türk futboluna ve tüm camialara örnek olmasını diliyorum. Bu barış ve iyi niyet ikliminin Türk kamuoyunda ses getirmesi de bizim için önemli. Bugün önemli bir gündür. Bu tür ilişkileri tüm kulüplerlerle de artırmamızın faydası olacaktır. Sayın Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine bu ziyaretlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Koç: "Nerede güç birliği yapmamız gerektiğini konuştuk"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Buraya 6 arkadaşımla beraber Hasan Bey ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti için geldik. Sayın başkanının dediği gibi de uzun süren bu görüşmemizde, ortak sorunlarımızı, sıkıntılarımızı Türk futbolunun konularını, nerede birbirimize destek olabiliriz, nerede güç birliği yapmamız gerektiğini konuştuk. Sonuçta bu iki kulübün DNA'sına baktığınız zaman tarihine baktığınız zaman, halkla olan ilişkilerine baktığınız zaman...

Cumhuriyete sıkı sıkıya bağlı olmalarına, Atatürk değerlerine sıkı sıkı bağlı olmalarına, pek çok alanda özellikle vatan konularında çok paralel değerlere, ilkelere sahip iki kulüpten bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim burada ki ana hedefimiz sahada, salonlarda kora kor rekabet saha dışında da - ben her zaman geldiğimden bu yana da bunu söylüyorum çok muaffak olamadık ama - yapıcı rekabet...

"2011 Süper Kupa için başvuru yapacağız"

Sorunlarımız sıkıntılarımız hep aynı. Pek çok konuda ortak hareket edip ekonomimizi büyütebileceğimizi konuştuk. Sayın Başkanın dediği gibi en önemli konularımızdan bir tanesi 2011 yılından kalan Süper kupa maçımız var. Bizim buna müracaat etmeden federasyonun bizleri çağırıp organize ediyor olması gerekiyordu. Bir önceki başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ile de hem fikirdik. Ama federasyondan yeterli bir kıpırdama görmedik. Bu konuda ortak bir başvuru yapacağız.

"Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir"

Tabii takvim çok sıkışık en yakın zaman bir sonraki sezon ligler başlamadan önce gibi görünüyor. Tabi ona futbolun amiri Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir. Ama o maçın en kısa zamanda planlanıp organize edilip hayata geçirilmesi gerekiyor.

"İyilik bulaşıcıdır"

Ben buradaki sıcak, samimi, dostane, misafirperver karşılama için Sayın Başkana ve yönetim kurulunu da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaret yapacağımız pek çok ziyaretin başlangıcı olur. türk tubolunun da buna ihtiyacı var. İyilik de bulaşıcıdır. Sahada rekabet saha dışında da yapıcı rekabet" şeklinde konuştu.