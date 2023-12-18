Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor Alman yemek teslimat şirketi Delivery Hero'nun, Türkiye'deki ofisini kapatacağı ortaya çıktı. Yemeksepeti'nin çatı kuruluşu olan şirketin, İstanbul'da yaklaşık 200 kişinin çalıştığı teknoloji ofisini kapatacağı belirtildi. Şirketin, İstanbul'daki çalışanlarını 2024'ün ikinci yarısına kadar işten çıkaracağı öğrenilirken, global iş gücünde de yüzde 13 daralmaya gideceği aktarılıyor. Delivery Hero'nun İstanbul ofisini kapatma kararının, Yemeksepeti'nin operasyonlarında ise herhangi bir değişiklik yaratmayacağı belirtiliyor. Habertürk'ün ulaştığı Delivery Hero CEO'su Niklas Östberg'in çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme mailinde ise, teknoloji merkezini kapatma kararının 'verimlilik' gerekçesi ile alındığı kaydedildi

Yemeksepeti'nin çatı kuruluşu Delivery Hero, flaş bir kararla Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Habertürk'ten şirket kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor.

Şirketin İstanbul'daki yaklaşık 200 çalışanının da 2024'ün ikinci yarısına kadar işten çıkarılacağı öğrenildi.

Delivery Hero'nun İstanbul ofisini kapatma kararının, Yemeksepeti'nin operasyonlarında ise herhangi bir değişiklik yaratmayacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Almanya merkezli Delivery Hero Türkiye ile birlikte Tayvan'daki teknoloji merkezini de kapatıyor. Önümüzdeki dönemde şirketin Berlin'deki genel merkezi de dahil olmak üzere global iş gücünde yüzde 13 daralmaya gideceği aktarılıyor.

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'ORGANİZASYON GENELİNDE VERİMLİLİK SAĞLAMAMIZ GEREKİYORDU'

Habertürk'ün ulaştığı Delivery Hero CEO'su Niklas Östberg'in çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme mailinde, teknoloji merkezini kapatma kararının 'verimlilik' gerekçesi ile alındığı kaydedildi.

Şirketin CEO'su Östberg imzasıyla gönderilen mailde, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, küresel ekiplerimiz ve Berlin genel merkezimizdeki işlevleri desteklemek için personel sayısında ayarlama yapmanın yanı sıra, Türkiye ve Tayvan'daki iki küresel teknoloji merkezimizi kapatma yönünde zor bir karar aldık. Değişiklikler, daha az ama daha iyi şeyler yapma ve uzun vadeli büyüme potansiyelimizden ödün vermeden ana platformumuzun ve hızlı ticaret işlerimizin verimliliğini ve kalitesini artırma tutkumuzla uyumludur. Karar, önümüzdeki yıla ilişkin stratejik planlarımız doğrultusunda, temel hedef ve önceliklerimize odaklanabilmemizi sağlamak amacıyla alındı" ifadeleri yer aldı.

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Sektör için şartların giderek daha zorlayıcı hale geldiğini de vurgulayan Delivery Hero CEO'su Östberg, "Ekonomik açıdan sürdürülebilir ve kârlı bir iş kurmak amacıyla, organizasyon genelinde verimlilik sağlamamız gerekiyordu. Son birkaç yıldır gördüğümüz gibi, bu bazen fonksiyonların yerinin değiştirilmesi, çalışan sayısının ayarlanması veya operasyonların durdurulması anlamına geliyor. Zorlu pazar rekabeti ve makroekonomik faktörlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Artık bu durumu en iyi şekilde ele alacak şekilde kendimizi konumlandırıyoruz" dedi.

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Östberg, işten çıkarılacak çalışanlara haklarının verileceğini de belirterek, "Odak noktamız, yasal gerekliliklerin ötesinde kıdem paketleri sunmak, ücretsiz profesyonel ve psikolojik danışmanlığa sürekli erişim ve özellikle vize sahibi olanlar için küresel hareketlilik ekibimizden yardım almak da dahil olmak üzere onların ileriye dönük yolculuklarını desteklemektir" ifadelerini kullandı.

NİSAN 2022'DE AÇILMIŞTI

Delivery Hero'nun İstanbul'daki teknoloji ofisi Nisan 2022'den bu yana operasyonlarını yürütüyor. Teknoloji merkezi açıldığı dönem yapılan açıklamada, yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve Delivery Hero'nun yen ürün ve hizmetlerine odaklanıldığı belirtilmişti.

O dönem ki açıklamada, "İstanbul'un geniş teknoloji ve ürün yetenek havuzu, Yemeksepeti'nin güçlü bölgesel dayanağıyla birleştiğinde, İstanbul'u Delivery Hero'nun en yeni Teknoloji Merkezi'ni kurmak için ideal bir yer haline getiriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

2015'TE YEMEKSEPETİ'Nİ SATIN ALDI

Delivery Hero, 2015 yılında Yemeksepeti'ni 589 milyon dolara satın almış, bu satın alma yaklaşık 3 yıl boyunca Türkiye'de bir girişimin ulaştığı en yüksek değerleme tutarı olmuştu.

Berlin ve Almanya merkezli halka açık çevrimiçi gıda dağıtım hizmeti

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70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren Delivery Hero, dünya çapında 2.2 milyar kişiye hizmet veriyor.

Piyasa değeri 8,08 milyar Euro olan şirketin, 2022 yılı sonunda 51 bin 118 olan çalışan sayısı, 30 Haziran 2023 itibarıyla 47 bin 208'e kadar geriledi.

Delivery Hero, Temmuz 2017'de Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası’nda halka arz edildi.

Delivery Hero CEO’su Niklas Östberg ile Yemeksepeti'nin kurucusu ve o dönemki CEO’su Nevzat Aydın, şirketin borsaya kote olmasını Frankfurt Borsası’nda gerçekleştirilen çan çalma töreninde birlikte kutlamıştı.