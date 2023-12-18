Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag'ı tanıyalım

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İç sahadaki iki maçta kalesini gole kapatan Sparta Prag, tüm kulvarlarda ise evinde henüz yenilgi almadı. Ligde oynadıkları tüm iç saha müsabakalarını kazanan Sparta Prag, Avrupa'da ise elemeler dahil iki beraberlik üç galibiyet elde etti.

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OKAN BURUK'UN VETO ETTİĞİ KARABEC DE KADRODA Takımın en büyük yıldız adayı ise 20 yaşındaki Adam Karabec... Karabec bu yaz Galatasaray'ın transfer gündemine gelmiş, o bölgeye hem yaş hem tecrübe olarak daha garanti bir oyuncu isteyen Okan Buruk tarafından veto edilmişti.