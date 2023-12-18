Murat Yıldırım: Tabii bunun sebepleri vardır ama askerlerin zoruna gidiyor

• Bu filme hazırlanmak diğer filmlere hazırlanmaktan daha farklı bir süreç gerektirdi mi? Murat Yıldırım... Hazırlanması hem çok kolay, hem çok zor. Zorluğu; bir kere üzerinize o yükü o sorumluluğu alıyorsunuz. Kolaylığı; hemen yanı başınızda bunların birebirlerini yaşamış, çevresinde bunları yaşamış, bunları bizler için yaşamış insanları dinlerken zaten role giriyorsunuz. Ben gerçek karakol baskınlarını internetten izlerdim, zaten o haberlerle büyüdük. Ömerli - Pınarcık baskını olduğu zaman ben 8 yaşımdaydım, 30 kişi; bunun 14’ü çocuk ve bebek. Annemin yakın akrabalarının yakınlarıydı. Biz o yaz tatilini Ömerli’de taziyelerle geçirmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. O yüzden hepimiz bunlarla büyüdük. Bu film hepimizin filmi. Bu film, Hakan ağabeyin filmi. Evet, biz oynadık, sorumluluğumuz vardı, bunu yerine getirdik ama bundan daha önemlisi kanıksanan, artık herkeste sıradanlaşmış olmaya başlamış bu haberler… Hakan ağabeyin verdiği bir örnek vardı; “İnsanlar en azından yemek yerken bile o habere kafalarını kaldırıp baksınlar istiyoruz, biz bu filmi bunun için yapıyoruz.” Unutursan asıl o zaman ölürler... Bu fark edilsin. Çünkü filmde de bir sahne var; askerlerimizin şehit olduğu haberi verildiği zaman isim verilmiyor, tabii bunun sebepleri vardır ama askerlerin zoruna gidiyor. Çok haklılar. Hiç olmazsa ismini söyleseydiniz. Ve haber geçip gidiyor. Artık o kadar sıradanlaşmış ki... Eminim bu film tekrar bize en azından onları üzmememiz gerektiğini hatırlatacak. Evet, ben izlediğim şeyden eminim ama bu film bu anlamda görevini yerine getirdi mi derseniz, kesinlikle, yüzde yüz yerine getirdi. Bu konuda gönlüm çok rahat. Sinematografik olarak çok iyi bir film olduğu için gönlüm çok rahat. Bizim bunu sadece belgesel gibi hamaset siyasetiyle sunma ihtimalimiz de vardı ama bu kalitedeki insanlarla bu olmazdı. Öyle de olmadı zaten. Bu konuda gönlüm çok rahat.

9 Şurada Paylaş!









• Filmi gerçek mekânlarda çektiniz. 1990’lı yıllarda oralarda film çekmek mümkün olur muydu?

Hakan Evrensel... Olmazdı. Film seyretmek bile mümkün değildi.

Ozan Uzunoğlu... Bu konuda özellikle şunun altını çizmek isterim. Benim de gençliğimin bir kısmı 1990’lı yıllarda geçti. 1990’lı yılların özellikle ilk yarısında yaşanan köy baskınları, terör faaliyetleri, o zaman ölen, öldürülen insanlar bizi çok etkilemişti. Ve ben şunu hatırlıyorum; televizyonda bir şehit cenazesi haberi olduğunda, biz ailecek onu izlediğimizde, 10 dakika sesimiz çıkmazdı, konuşamazdık, bizi etkilerdi. Ve belki ertesi gün bunun üzerine de üstü kapalı bir şekilde, arkadaşımızın, dostumuzun yanına gittiğimizde de bir cümle de olsa “Dün akşam o şehit haberini gördün mü? Şehidin annesi nasıl ağlıyordu” derdik, ya da ne gördüysek orada bu bizi etkilerdi. Birkaç gün sürerdi ve toplumu da etkilerdi, toplumda da konuşulurdu. Şimdi şunu fark ediyorum, tabii ki 1990’lı yıllardan bugüne çok şey değişti. Bugün Türkiye’de terörle mücadele geleneği de oluştu. Bu anlamda çok da profesyonelleşildi. Eskisi kadar sık olmasa da acı şeyler yaşıyoruz ama bugün aynı haberler olduğunda insanlarda o hissiyat ne kadar oluşuyor? Çok tespit edemiyorum, göremiyorum ama bu filmde “Onlar asıl unutursan ölür” sözü, onu hatırlatması için çok acı bir söz. Bir arkadaşımız bana; “Bu söz ne kadar güzel, kafiyeli bir söz” dedi. Ben de bakın, bu söz kafiyeli ya da güzel bir söz olsun, bu afişte şık bir söz olsun diye yazılmadı, dedim. Bu o kadar acı bir söz ki… O dönemden bu döneme toplumun da nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Belki burada biz de bir küçük iz düşürürsek, o çabanın o mücadelenin boşa gitmediğini ve bugün de onları andığımızı bugün de onlarla bir takım duygusal paylaşımlar yapabileceğimizi insanlara göstersin, hatırlatsın istiyoruz. Bütün derdimiz, çilemiz, gidip o dağın başında bu filmleri çekmemizin sebebi bu. Senaryosundan bugüne kadar 2,5 yıl uğraşılmış bir film. Bugüne kadar uğraşmamızın tek sebebi, amacı, hissiyatı bu.

Murat Yıldırım... Bir de ben sizi tebrik etmek istiyorum, gerçekten izleyen herkes rahatlıkla farkına varacak o yüzden çok rahat söylüyorum. Bu sadece bir askerlik filmi değil, çok duygulu bir film... Hayattan bir şey var, kendi eleştirisi de var. Final cümlelerinden biri de bu; “Burası birbirinin yaşadıklarından habersiz insanların ülkesi.” Gerçekten yanı başımızda ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. O yüzden birbirimizle empati kurabilmenin de filmi bu. O yüzden ben bu filmi çok seviyorum.

Ozan Uzunoğlu... Biz Hakan ağabey ile ilk senaryo aşamasında çalışmaya başladığımızda şöyle bir şey konuştuk; “Bu nasıl bir film olacak? Bir asker filmi mi?” Orada Hakan ağabey bana şunu demişti, o da bende başka bir ufuk açmıştı, tamamen konuya bakış açımı değiştirdi ve bu filmin buraya gelmesinde de çok büyük etkisi oldu; “Bu bir asker filmi değil, bu üniformalı insanların filmi” demişti. Üniformalı insanların filmi diye baktığında kesinlikle o bütün aksiyonlar, savaşlar, patlamalar, hepsi teknik detay. Onları göstermeden de o insanların hikayesini anlatabiliriz. Bugün bir arkadaşımız bir eleştiride “Karşı tarafı görmüyoruz hiç. Kimle savaştığımızı görmüyoruz” diye yazmış. Şunu düşünüyorum; karşı tarafı görmemek bizim bilinçli bir tercihimiz. Biz, orada savaşan insanların ne hissettiğini ne yaşadıklarını anlatıyoruz. Karşıda kiminle savaştığını göstermek çok da önemli bir şey değil.

Murat Yıldırım... En son bir film izledim, sadece sniper’ın dünyasında geçiyor ve en son Iraklı kazanıyor. ABD helikopteri düşüyor ve yine göstermiyorlar. Anlatım biçimi bu.

Ozan Uzunoğlu... Filmlerde yönetmenin, senaristin tercihleri oluyor. Nasıl bir dünya kurmak istediğimiz önemli. Bu bir savaş filmi olmadığı için, onlarla savaşıldı, kaybedildi konusu değil. Oradaki kahramanlar neler yaşadılar, neler hissettiler, özlemleri neydi? Bu filmle uğraşırken şunu düşündüm. Bir insan vurulduğunda ilk neyi düşünür? Tayfun Yüzbaşı vurulduğunda bu konuyu konuşmuştuk. İnsan en sevdiklerini düşünür. İnsanlar o dakikadan sonra ölmeyi, yaşamayı, kazanmayı, kaybetmeyi değil, sevdiklerini düşünüyor. Tamamen onların hislerine, duygularına odaklanan bir iş yapalım istedik. Gördüğüm kadarıyla da başardık.