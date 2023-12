Murat Yıldırım: Tabii bunun sebepleri vardır ama askerlerin zoruna gidiyor

13 Şurada Paylaş!









• Başka neler eklemek istersiniz?

Murat Yıldırım... Kendi adıma bana bir görev verilmiş gibi hissettim Hakan abi bir görev aldı, yönetmenimiz Ozan ile beraber hakkını vermeye çalıştık. Mutlaka eksiklerimiz vardır. İzleyicilerin ne düşüneceği çok önemli. Ama genel anlamda ben bir “oh” dedim. O da beni rahatlatıyor. Tabii insan seyirciyle de bir an önce buluşsun istiyor. İnsanoğlu da biraz sabırsız. İyi şeyler değerini her zaman bulur. 5 yıl içerisinde bulur, 10 yıl içerisinde bulur, bir şekilde herkese ulaşır. Ama insan istiyor ki bir an önce ulaşsın. Umarım bir an önce ulaşır.

Hakan Evrensel... 1997'de yazmaya başladım ve üzerinden bu kadar yıl geçti. ‘Nefes Vatan Sağolsun’da ‘45 saniye’ repliği vardır, o çok yayılmıştır. Ne yazık ki bir şehit haberi 45 saniye haber oluyor. Ne yazık ki bu süre çok kısa, 45 saniye bile olmaz, 5 - 6 saniye aklımızda kalıyor. Çünkü çok fazla caydırıcı var, gündem çok fazla değişiyor ve biz bu olayların yaşandığını çok çabuk unutuyoruz. Bu filmle ilgili tek beklentim, o 45 saniyenin artık biraz uzaması. İnsanlar lütfen bu olaylara gözlerini kapatmasınlar. Kendi düşünceleriyle kendi çözüm önerileriyle bunun bir parçası olsunlar. Tek söyleyeceğim şey bu. Filmden çok mutluyum ve memnunum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum, çok büyük bir emek var. Tüm ekibe, tüm çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Beklentim bu sürenin uzaması, kısalmaması.

Ozan Uzunoğlu... Bu film için yola çıkarken şöyle hissetmiştim; birçok film çekiliyor birçok işler yapılıyor fakat bunun bir sorumluluğu var. Bizim bu işi yapanlar olarak bu filmle ilgili bir sorumluluğumuz var. 1990’lardan bugüne kadar terörle mücadelede savaşan, şehit düşen, gazi olan, sakat kalan insanlar, ayrıca o dönemde ve o coğrafyada yaşayan, bunun yüzünden ailesi dağılan, göç etmek zorunda kalan, hayatı yıkılan insanlar var. Bu filmde her şeyden önce onların yaşantılarına ve anılarına kesinlikle çok duyarlı davranmamız ve o sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyordu. Herhangi bir film değil, eğlencelik bir film değil bu. Eğlence için gidip bir saat izleyip çıkacağımız bir iş değil. Sorumluluğu olan bir iş. Tabii ki bu bir anlamda insana ağır da geliyor, ağır da hissettiriyor. Ama ben yola çıktığımız ilk andan itibaren, başrol oyuncusundan dekorda malzeme taşıyan çalışan arkadaşımıza kadar, gerçekten bu sorumluluğun farkında olduklarını ve o kaygıyı hiçbir zaman kaybetmeden çalıştıklarını gördüm. Ve ben de onların anısına, o dönemki o süreci yaşayan insanların anısına, en azından o sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Filmin iyi olup olmaması, başarılı olup olmaması bir yere kadar etmen. Biz tabii ki güzel filmler yapmak istiyoruz ki 20 sene sonra da biri açsın, bu filmi izlesin. “1990’larda Türkiye’de ne yaşanmış, dağların ücra köşelerinde neler yaşanmış?” desinler. Yoksa 6 ay sonra unutulacak bir iş yapmak istemiyoruz tabii. Ama ben şuna inanıyorum, biz sorumluluğumuzu doğru yerine getirdiğimiz için bundan 30 sene sonra da insanlar bu filmi açıp baktıklarında, en azından o dönemlerle ilgili bir şey keşfedecekler. En azından oradaki insanların hislerinin ve duygularını anlayabilecekler.