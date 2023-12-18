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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte Galatasaray'ın rakibi! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte Galatasaray'ın rakibi!

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. İşte play-off eşleşmeleri ve Galatasaray'ın rakibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 15:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:32
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        1

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.

        İşte Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri:

        2

        Milan - Rennes

        3

        Feyenoord - Roma

        4

        Shakhtar Donetsk - Marsilya

        5

        Sporting Lizbon - Young Boys

        6

        GALATASARAY - SPARTA PRAG

        7

        Freiburg - Lens

        8

        Benfica - Toulouse

        9

        Braga - Karabağ

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