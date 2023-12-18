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        Haberler Gündem Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?

        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?

        1000 kişiyle görüşme yapıldı... Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim, sanayi sektörü, mavi yaka, Z kuşağı ve emekli çalışanlar. Çalışanların yüzde 79.9'u desteklenen akıl sağlığının iş hayatına olumlu yansıyacağını söylüyor. Peki sokakta durum nasıl? Haberturk.com Editörleri Helin Genç ve Rüzgar Ali Özkan sokağa çıktı çalışanlara sordu…

        hgenc@haberturk.com
        Giriş: 18.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:16
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        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
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        Çalışanlar, desteklenen ruh ve akıl sağlığının çalışma hayatına olumlu yansıyacağını söylüyor. Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı araştırmalardan biri olan "Akıl Sağlığını Destekleyici Kurumsal Uygulamalar, Türkiye'de Farkındalık Seviyesi ve İhtiyaçları" araştırmasına göre, sektörel bazda akıl sağlığını en az destekleyen şirketler gıda, mobilya, perakende ve sanayi. Akıl sağlığını en çok destekleyen sektörler ise; bankacılık ve enerji şirketleri. Haberturk.com Editörleri Helin Genç ve Rüzgar ali Özkan, araştırmanın sonuçlarını halka sordu.

        Literatür taraması, kurum ve saha araştırması olmak üzere üç başlıkta gerçekleştirilen araştırmada, 16 sektörden kadın – erkek ve beyaz – mavi yaka eşit dağılımlı bin kişiyle görüşme yapıldı.

        Mutluluk üzerine demografiler incelendiğinde, sanayi sektörü çalışanları, mavi yaka, Z kuşağı ve çalışmak durumunda kalan emeklilerin, mutsuzluğun daha yüksek olduğu ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyan gruplar olduğu dikkat çekti.

        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim! Haberi Görüntüle

        YÜZDE 79,9: DESTEKLENEN AKIL SAĞLIĞI İŞ HAYATINA OLUMLU YANSIR

        Araştırmanın bir başka dikkat çeken sonucu, her iki çalışandan birinin psikolojik sağlamlığının düşük olması. Buna karşılık bugüne kadar psikolojik destek almadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 88. Profesyonel yardıma başvuranların oranı ise, sadece yüzde 12’de kaldı. Psikolojik destek almanın önündeki en önemli bariyerlerden biri yüksek bütçe iken diğeri de damgalanma endişesi.

        Araştırmaya katılanların yüzde 87,9’u, kurumunun böyle bir hizmeti sağlaması halinde değerlendireceğini belirtirken, çalışanların yüzde 79,9’u akıl sağlığının iş hayatına olumlu yansıyacağını dile getirdi.

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        #psikoloji
        #çalışma
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        #helin genç
        #çalışanlara psikolojik destek
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