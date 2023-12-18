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        Haberler Dünya Son dakika haberi AB ile vize krizi aşılıyor mu?

        Son dakika haberi AB ile vize krizi aşılıyor mu?

        Son dakika... Bir süredir AB ile yaşanan vize krizine ilişkin konuşan diplomatik kaynaklar, "Bazı ilerlemeler kaydedildi, 2024'te başvurular daha da hızlanacak ilerlemeler var" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:16
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        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
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        Diplomatik kaynaklar AB ile yaşanan vize krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diplomatik kaynaklar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

        "Kolaylaştırmak için hem AB ile hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapılıyor. Bazı ilerlemeler kaydedildi, bazı yerlerde başvuru ve randevu süreçleri 2 haftaya indi."

        Açıklamada, "2024'te vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz var, büyük ihtimalle de bu olacak." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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