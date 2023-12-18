Son dakika haberi Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi Asgari ücret için taraflar ikinci kez bir araya geldi. Toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalar yaptı. Ağar, henüz bir rakamın konuşulmadığını vurguladı

Toplantı sonrası açıklamalar yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın sözlerinden öne çıkan notlar şu şekilde oldu:

- Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek, kısa süre içerisinde bir mutabakata varılmasını arzu ediyoruz. Şu anda henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Yılbaşı yaklaşıyor bundan önce sonuca varmak istiyoruz.

- Asgari ücretle geçinen insanların, ev kirası, su, doğal gaz faturalarını ödeyemediklerini biliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde 10 bin TL'nin altına ev kirası yok. Bunları düşünerek rakamın belirlenmesi gerekiyor.

- Bunun belirleyicisi hükümet olacak. İşveren ve hükümetin görüşleri olumlu olursa bir mutabakata varılabilir ancak şu andan bunu söylemek zor çünkü henüz ortada bir rakam yok.

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"BU HAFTA İÇERİSİNDE YENİDEN BİR ARAYA GELECEĞİZ"

- Asgari ücretli çalışanlarımız sendikalı olmamasından dolayı bütün iş yerlerinde bu şekilde çalışılıyor.

- Kamu oyunu da yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Bu hafta içerisinde yeniden bir araya gelerek bunu mutabakata vardırmak istiyoruz ancak günü henüz belli değil. Hükümet bunu görüşüp bize haber verecek.

- Biz talep eden kişiyiz. Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendireceğiz. İşveren tarafından veya hükümet tarafından bir rakam gelmedi.

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