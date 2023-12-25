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        Bursa'da aynı ikamette 28 göçmen yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, aynı ikamette 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 08:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 08:50
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        Bursa'da aynı ikamette 28 göçmen yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, aynı ikamette 28 düzensiz göçmen yakalandı.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda Sinanbey Mahallesi'de düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

        Gerçekleştirilen operasyon kapsamında aynı ikamette 28 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Gözaltına alınan göçmenler, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki sağlık işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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